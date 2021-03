Controlli dei carabinieri per il rispetto delle norme di comportamento di contrasto alla pandemia da CoViD-19.

La stazione dei carabinieri di Ortona ha sanzionato un folto gruppo di adolescenti, i più minorenni, che avevano dato vita, nel comune di Crecchio, ad un piccolo party , all’aperto , assembrati tra loro ed i più senza indossare la mascherina. Alcuni residenti delcomune di Crecchio avevano già segnalato al numero unico di emergenza 112 queste forme di assembramento ma i carabinieri, intervenuti prontamente, al loro sopraggiungere avevano riscontrato solo il classico fuggi-fuggi generale dei giovanissimi coinvolti.

Alcuni giorni fa però all’ulteriore richiesta di intervento dei residenti, una pattuglia dei carabinieri era già in zona e quindi è intervenuta fermando i più del folto gruppo di adolescenti, che aveva nuovamente dato vita ad una sorta di party all’aperto con tanto di vino in abbondanza. Tutti sono stati identificati e, convocati in caserma, gli è stata comminata la sanzione per il piccolo assembramento ed ai più anche per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

I controlli dei carabinieri per evitare queste forme di assembramento, che contribuiscono alla diffusione del virus, proseguono con servizi mirati in particolare nei luoghi di possibili assembramenti e durante i fine settimana.