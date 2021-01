Un recupero importante: La Sieco a Castellana Grotte

La pallavolo di serie A si ferma per un fine settimana. Il discorso però non vale per quelle squadre che hanno da recuperare gare i campionato. La Sieco è proprio una di queste. Domenica 31 gennaio, ore 18.00 è in programma a Castelllana Grotte il recupero dell'ultima giornata del girone di Andata. Si tratta di una gara piuttosto importante, ai fini dell'imminente Coppa Italia, dato che sancirà il piazzamento della Sieco al termine, appunto, del girone di Andata. Le opzioni per i bianco azzurri sono due: terzo o quarto posto, a seconda dei punti raccolti (o non raccolti) in questa trasferta. In ogni caso Nunzio Lanci & Co. sono già sicuri di far parte della competizione.

È lo stesso Coach Lanci fa il punto della situazione: «I ragazzi stanno pian piano tornando alla forma ottimale, anche se non è semplice dopo tanti giorni di stop forzato. Questa spiacevole situazione ha coinvolto purtroppo anche il lungodegente Shavrak e sono quindi stati persi altri preziosissimi giorni che si sarebbero potuti sfruttare per il suo definitivo recupero. Dmitriy si sta allenando praticamente allo stesso ritmo del resto del gruppo ma per ora è ancora presto per parlare di un suo imminente utilizzo. Valuteremo ancora per qualche giorno le sue condizioni e decideremo insieme con lo staff quando e come re-inserirlo a pieno ritmo dell'organico per poterlo utilizzare in questa parte della stagione».

Intanto, lo scorso mercoledì la BCC Castellana Grotte è tornata alla vittoria nell'ennesimo recupero. I Pugliesi hanno sbancato Santa Croce con un pesante 0-3.

Sempre domenica si giocherà un'altra gara di recupero: Kemas Lamipel Santa Croce - Agnelli Tipiesse Bergamo.

L'incontro tra la BCC Castellana Grotte e la Sieco Ortona sarà trasmesso in streaming su www.impavidapallavolo.it