Covid-19 - lo Screening piace Migliaia in fila nei 5 Comuni del Chietino

Sarà stata la bellissima giornata di sole che incoraggiava a uscire di casa, sarà stato il senso di responsabilità che richiamava ognuno alla tutela della salute collettiva, sarà stato tutto questo e anche altro ma nei 5 Comuni impegnati nello Screening per Covid-19 la partecipazione alla prima giornata è stata davvero significativa. E non solo per il numero di cittadini che si sono messi in fila nelle diverse postazioni dislocate nelle città per sottoporsi a tampone rapido, ma anche per il coinvolgimento di volontari, personale dei Comuni, assessori e consiglieri, esercizi commerciali che hanno contribuito alle pause ristoro degli operatori. Decisamente una bella dimostrazione di partecipazione nel senso più ampio e più vero, che acquista ancor più valore perché agganciato al tema della salute.

Alle ore 16.30 l'affluenza è la seguente:

Ortona 1.786 (0 positivi)

( Il sindaco di Ortona Castiglione ha fatto il tampone )

Lanciano 1.579 (6 positivi)

( Il sindaco di Lanciano Pupillo ha fatto il tampone )

Fossacesia 222 (1 positivo), Francavilla 1.991 (7 positivi) San Giovanni Teatino 755 (9 positivi). Scuole San Salvo 163 (0 positivi).

Come avvenuto altrove, vengono immediatamente sottoposti a controllo con tampone molecolare tradizionale i cittadini risultati positivi al test rapido e i loro famigliari, così come altri risultati negativi scelti a campione tra i partecipanti allo screening.

Domani si riparte, stessi orari e stessi luoghi, come pure le modalità.