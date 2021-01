Controlli dei carabinieri della compagnia di Ortona per il contrasto alla pandemia da CoViD-19.

La Compagnia dei Carabinieri di Ortona ha intensificato i servizi di controllo del territorio in occasione delle festività per il Nuovo Anno per verificare il rispetto delle norme di comportamento di contrasto alla pandemia da CoViD-19.

A scopo principalmente preventivo e dissuasivo sono stati predisposti diversi controlli alla circolazione stradale lungo le principali arterie stradali ed è stata attuata la vigilanza preventiva nei luoghi di possibili assembramenti quali esercizi pubblici ed i corsi dei centri storici dei comuni dell’Ortonese.

Le pattuglie impegnate hanno riscontrato il pieno rispetto da parte dei cittadini delle attuali norme di contingentamento a fronte di un’unica violazione accertata nel comune di Miglianico. Qui a metà sera i carabinieri dell’aliquota Radiomobile hanno sorpreso in un noto bar il gestore che somministrava bevande a tre avventori che, tra l’altro, non indossavano i dispositivi di protezione individuali per le vie respiratorie. Il gestore è stato quindi sanzionato per la somministrazione di alcolici all’interno dell’esercizio in violazione dell’attuale D.P.C.M. così come i tre avventori sorpresi senza D.P.I. , mentre si è attuata la sospensione della licenza del bar in attesa dei provvedimenti della Prefettura di Chieti.

L’intera serata e la successiva notte è trascorsa in maniera tranquilla a Ortona

e nei comuni limitrofi ove il traffico veicolare è stato pressoché nullo, così come le pattuglie impegnate nel territorio non hanno riscontrato fenomeni di assembramenti. Riprova ne è stata l’assenza di segnalazioni al numero unico di emergenza 112, attestato presso la Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Ortona, di eventuali assembramenti in locali pubblici ovvero in abitazioni private.

c.s.