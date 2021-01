Protagonismo giovanile: Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio propongono di partecipare all’Avviso ANCI in partenariato con la Consulta Giovanile e le associazioni ortonesi

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno segnalato all’Amministrazione Comunale che sul sito dell’ANCI è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori – “Fermenti in Comune”.

L’Avviso ANCI si pone l’obiettivo di supportare l’avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le “sfide sociali” prioritarie per le nostre comunità, nella convinzione che la progettualità giovanile sia un fattore determinante per contribuire a risolverle e quello da cui necessariamente ripartire in risposta all’emergenza sanitaria, generata dalla pandemia Coronavirus (Covid-19), e alla conseguente crisi sociale ed economica.

Si tratta di un contributo che per il Comune di Ortona è pari a 120.000,00 euro per attivare interventi locali realizzati in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali che promuovano azioni rivolte ai giovani sulle 5 sfide sociali: Uguaglianza per tutti i generi; Inclusione e partecipazione; Formazione e cultura; Spazi, ambiente e territorio; Autonomia, welfare, benessere e salute.

Per accedere al Fondo le amministrazioni interessate devono presentare domanda di partecipazione entro le ore 13:00 del 29 gennaio 2021 secondo le modalità indicate nel bando. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito dell’ANCI all’indirizzo: http://www.anci.it/bando-fermenti-in-comune-da-60-mila-a-200-mila-euro-per-attivare-progetti-locali-per-i-giovani/.

“Abbiamo proposto al Comune di Ortona di partecipare all’avviso dell’ANCI – dichiarano i presidenti di Ortona Solidale Monica Rosa, di Ortona Popolare Leonardo Vespasiano e di Ortona Territorio Tommaso Vitale – per stimolare ulteriormente il protagonismo giovanile nella nostra comunità in partenariato con la Consulta Giovanile di Ortona e con altre associazioni giovanili ed Enti del Terzo Settore ortonesi”.

“Siamo convinti che l’Amministrazione comunale – concludono Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale – accoglierà favorevolmente la nostra proposta. Sarà un modo concreto per continuare a sostenere le associazioni ortonesi e, in particolare, la Consulta Giovanile di Ortona, nata da un’intuizione dell’allora Consigliere comunale Gianluca Coletti che negli anni 2010-2012 ha supportato un gruppo di giovani ortonesi per promuoverne l’istituzione”.