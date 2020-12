Servizi comunali online: Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio propongono di partecipare all’Avviso per implementare le piattaforme PagoPA, Spid e App IO

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno segnalato all’Amministrazione Comunale che sul sito della PagoPA S.p.a. è stato pubblicato l’Avviso per assegnare i contributi alle amministrazioni comunali che avranno dato seguito a quanto previsto nel decreto legge su “Semplificazione e innovazione digitale” in vista della scadenza del 28 febbraio 2021.

Si tratta di un contributo che per il Comune di Ortona è pari a 7.950,00 euro per rendere accessibili i servizi comunali online attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), per portare a compimento l’integrazione della piattaforma dei pagamenti pagoPA nei sistemi di incasso e per iniziare a rendere fruibili i servizi anche da smartphone attraverso l’applicazione IO.

Per accedere al Fondo le amministrazioni interessate devono presentare domanda di adesione entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito della PagoPA S.p.a. all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/fondoinnovazione/avviso/.

“Abbiamo proposto al Comune di Ortona di partecipare all’avviso della PagoPA S.p.a. – dichiarano i presidenti di Ortona Solidale Monica Rosa, di Ortona Popolare Leonardo Vespasiano e di Ortona Territorio Tommaso Vitale – per potenziare ulteriormente i servizi comunali online attraverso l’implementazione delle piattaforme abilitanti PagoPA, Spid e App Io”.

“Siamo convinti che l’Amministrazione comunale – concludono Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale – accoglierà favorevolmente la nostra proposta. Finalmente si darà seguito al processo di digitalizzazione dei servizi avviato nel 2012-2014 con il collegamento di tutti gli uffici comunali e delle scuole alla rete in fibra ottica e con l’utilizzo della pec, della firma digitale e dei software gestionali dell’Ente”.

c.s.