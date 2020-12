IL SINDACO DECANTAVA IN CAMPAGNA ELETTORALE LA TRASPARENZA ORA LA NEBBIA ASSOLUTA E' IL SUO MOTTO

COSTI PER FESTE E BOLLETTE TARI, ECCO CIÒ CHE SINDACO E ASSESSORI NON DICONO

Come vengono spesi i soldi che i cittadini versano al Comune? Come sono utilizzati i fondi statali assegnati ad Ortona? Appaiono domande banali perché un’Amministrazione dovrebbe essere una casa di vetro. Ad Ortona, invece, accade che è tutto nelle mani di pochi. Alla fine dopo richieste e sollecitazioni ecco, almeno per un punto, mi è stata riferita la cifra ufficiale per le feste del prossimo anno il 2021 che Sindaco e assessori porteranno in Bilancio in approvazione in Consiglio, la cifra è di 180 mila euro. Mentre a me e ai cittadini, finora, non è dato di sapere come sono stati spesi i soldi del 2018 e 2019. È solo un esempio tra le molte cose che vengono tenute inspiegabilmente segrete.

Veniamo ai costi della TARI e ai compensi per la società Ecolan che ad Ortona per l’anno 2020 arrivano alla somma di € 3.741.622,00. Non sono pochi, per questo ho chiesto chiarimenti che non vengono dati. Alla mia richiesta di sapere come e per cosa si paga quella cifra, ecco che l’assessore Di Bartolomeo attua la strategia del silenzio. Un atteggiamento non solo fuori luogo ma che contraddice la legge perché per la Tari (la delibera ARERA n.443/2020 -Art.1 punto 1.2) stabilisce che bisogna predisporre il PEF (piano economico finanziario) e indicare CHIARAMENTE quali sono i servizi i cui costi devono rientrare nel PEF-TARI con questa espressione:

“Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Ecolan svolge (secondo contratto) anche altri servizi per il nostro Comune, che esulano “dall’elenco tassativo”, sopra riportato, il cui corrispettivo è inglobato nel canone contrattuale del servizio di igiene urbana sottoscritto nel maggio 2017. Questi servizi sono:

• pulizia Bocche di lupo e caditoie;

• manutenzione verde pubblico;

• sgombero neve e ghiaccio;

• servizio derattizzazione;

• servizio disinfestazione;

ed altri.

I corrispettivi dovuti per queste attività devono essere chiaramente determinati e poi estrapolati dai costi TARI e quindi dal PEF. Non solo, sottolineo che, qualora si ritenesse di poter addebitare ai cittadini anche questi costi, dovrebbero essere ripartiti in maniera distinta e potrebbero essere inseriti anche nella bolletta TARI, ma come dice l’ARERA (delibera 57/2020 art.5 punto 5.3): “l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime attività”.

Ho chiesto all’assessore se questo è stato fatto e quale è il costo delle attività estranee al ciclo dei rifiuti (come ad esempio, la manutenzione del verde pubblico). La risposta che mi è stata riferita è che questi costi sono: “nelle pieghe del bilancio”. Risposta che non ritengo corretta e chiara ed ho chiesto l’intervento chiarificatore dei Revisori dei Conti (documento che allego) di esprimersi sul punto.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

