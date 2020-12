I CONTI NASCOSTI TACIUTI ALLA CITTA'

I CONTI NASCOSTI E TACIUTI ALLA CITTÀ. MERCOLEDÌ IL CONSIGLIO COMUNALE

Mercoledì 30 dicembre si terrà la seduta del Consiglio Comunale, gli argomenti sono legati al bilancio dell’Ente. Come al solito il sindaco Castiglione, i suoi assessori e maggioranza, giocano a nascondino con i conti del Comune. Lo fanno perché nel tentativo di apparire belli sui giornali - che si fermano alla loro versione - evitano di rendere pubblici le criticità dei conti reali. Fatto ancora più grave, si occulta sistematicamente cosa accade al TESSUTO PRODUTTIVO di Ortona.

Il DUP, documento unico di programmazione, infatti, quest’anno, non contiene nessuna notizia in ordine alla DISOCCUPAZIONE, tantomeno al numero degli occupati e in quali settori: agricoltura, commercio, artigianato, turismo; dati importantissimi per chi vuole programmare il futuro della città, ma inutili per chi vive alla giornata e a magnificare il proprio nulla amministrativo.

La gran parte delle opere contenute nel PIANO TRIENNALE sono da realizzare non con finanziamenti statali o europei, ma con i mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti, ossia, debiti che dovranno essere pagati dalle future generazioni. Castiglione e assessori in queste settimane hanno occupato giornali e bacheca comunale con annunci e autoelogi, senza dire che continuano a fare debiti sulle spalle dei cittadini sempre più in difficoltà.

Nel frattempo Castiglione e assessori non sono stati capaci di mettere in piedi un solo progetto, finanziabile dall’EUROPA. Nemmeno a provarci per un qualsiasi settore: giovani, porto, vitivinicoltura, ambiente, cultura, percorsi turistici e religiosi. La macchina comunale non ha espresso una sola idea e progetto.

D’altronde il Comune di Ortona - incredibile ma vero - nonostante le ripetute e vane promesse, non ha nemmeno un ASCENSORE nella sede municipale, contravvenendo ad ogni norma sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Eppure di soldi, Castiglione e assessori, ne hanno spesi parecchi.

Con disinvoltura accomodante e alzando la voce contro chi osa far rilievi, ecco che arriviamo alla ciliegina del 30 dicembre. Nel documento contabile, ci si chiede: ma dove sono andati a finire i soldi per le FESTE e MANIFESTAZIONI gestiti dall’assessore Canosa e dal suo Comitato Manifestazioni? Inutile cercarli perché l’ammontare della cifra, con il bene placido del sindaco e assessore al bilancio, è nascosto tra le pieghe delle spese, addirittura nella voce sport e tempo libero. La cifra è stata messa insieme al calderone. Non è dato sapere né a me né ai cittadini, che pure meriterebbero di conoscere come vengono spese le loro tasse e imposte. Sarà mia cura chiederlo nella commissione di domani; tuttavia, faccio una previsione: nell’anno della Pandemia, delle chiusure e ristrettezze per famiglie e cittadini, il Comune del sindaco Castiglione, solo per feste e manifestazioni, anche nel 2021 avrà previsto non meno di 150 mila euro, naturalmente con possibilità di incremento.

Vedremo in Consiglio se diranno qualcosa in più oppure se la caveranno dicendo che chi pretende TRASPARENZA fa solo polemica.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #Bilancio #DUP #FondiEuropei #Trasparenza