RIAPRE LA BOTTEGA DEL MAESTRO PIETRO TRIVILINO

Arriva inaspettato come un regalo di Natale o di compleanno visto che il maestro Pietro Trivilino nasce il 26 di dicembre, un omaggio straordinario quello di riportare in vita la sua bottega sita ad Ortona in Via Cavour.



Noto in tutto il mondo come il maestro del ferro, da quelle mani preziose sono nate le sue celebri opere come “Il Cristo” e “Pinocchio”,

quest’ultimo troneggia ancora, ripulito, all’esterno della sua bottega.



Generazioni, passando per quella strada lo ammiravano e scambiavano due chiacchiere con il maestro, seduto sulla sua sedia con sempre qualcosa tra le mani. I suoi tratti indimenticabili, i lunghi baffi e le basette, le mani operose tra gli schizzi di quella fiamma ossidrica e la sua voce cordiale.

A distanza di tanto tempo, a 16 anni dalla sua morte e nel giorno del suo compleanno si riaccendono le luci, è tutto ripulito ed in ordine, le sue statue e quelle di suo figlio Giuseppe sono esposte, la grande porta in ferro battuto è tornata nuova, è tutto pronto per essere consegnato alla Città e ai suoi cittadini.



Si realizza un grande desiderio nato dalla spinta energica e affettuosa del suo amico Armando Carusi, titolare del ristorante “Al Vecchio Teatro” di Ortona che da sempre promuove e si fa portavoce del ricordo del grande Maestro, all’interno del ristorante si possono infatti ammirare moltissime sue opere. Un uomo dalle eccezionali doti umane ed artistiche che è riuscito a seminare affetto e ammirazione anche nel ricordo di quei bambini di allora a cui raccontava di Pinocchio offrendo caramelle sull’uscio della bottega.





Durante l’ultimo anno sono state diverse le iniziative organizzate a sostegno del progetto di riapertura, dalla pagina Facebook del ristorante, la città è stata costantemente aggiornata e numerose le dimostrazioni di interesse e sostegno da parte dei singoli cittadini e dalle associazioni locali. L’opera di restauro della bottega del Maestro è stata infatti resa possibile grazie allo straordinario contributo di alcuni preziosi collaboratori. In primis l’Associazione culturale ZooArt, attiva e propositiva nel territorio che dal 2006 è ideatrice della Rassegna delle Arti Contemporanee Città di Ortona.



Gabriele Lacchè, il presidente anche lui legato al maestro da ricordi d’infanzia: “Solo grazie ad Armando Carusi ZooArt si poteva attivare mettendo in modo anche questo altro miracolo! Ci ha trasmesso passione ed energia, abbiamo avuto l’onore grazie a lui di ospitare alcune delle sue opere durante la XV Rassegna delle Arti Contemporanee ed è stato bello poter posizionare il Pinocchio di fronte al mare”.



I soci del Lions Club di Ortona hanno creduto fortemente in questo progetto di valorizzazione dell’artista del ferro! "Mastro Pietro è stato per molti noi un Maestro di vita, un visionario appassionato delle arti e del suo lavoro di cui andava tanto fiero" riferisce il presidente Giuseppe Carulli, "Siamo orgogliosi di aver potuto dare il nostro contributo alla realizzazione di questo sogno dell'amico Armando"





L’augurio da parte di tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario recupero è che la bottega del Maestro Trivilino diventi uno spazio vivo, fruibile e traino di iniziative che continuino a dare lustro e visibilità alla Città di Ortona e ai suoi talenti, come ha fatto il caro Maestro Pietro Trivilino.



È possibile ammirare la bottega anche in questi giorni di festa rispettando le indicazioni del dpcm.