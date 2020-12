Lavori ristoro discarica Marrollo - Il Primo lotto :Villa Panaro, Villa Grande , Carlone, Pincione e poi Villa Deo

Dopo molti anni, si è vista passare una finitrice a Villa Carlone,Villa Panaro e Villa Grande . “ Da troppo anni solo buche rattoppate “ precisano alcuni residenti “ora si vede un nuovo manto stradale “

Venerdi 18 e lunedì 21 dicembre sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura, previsti nel primo progetto finanziato ed appaltato con i fondi provenienti dal ristoro della discarica di amianto, ubicata a Taverna Nuova , della “ Sigma 90 “ ( Marrollo ).

La ditta F.lli Di Menna & Figlio s.r.l. , aggiudicataria dell’appalto di euro 150.000, con la progettazione e direzione lavori affidata arch. Claudio Angelucci, ha ridato un’aspetto decoroso alla strada di collegamento che da Villa Carlone porta a zona industriale,

“ una strada di collegamento trafficata – a detta di molti residenti della zona - ma che si era ridotta in condizioni pietose “

Nel centro di Villa Panaro è stato rifatto un nuovo manto stradale,

elimando le ampie bucche che, per proppo tempo, hanno fatto diventare, la piazzetta della contrada, durante le piogge, una scomoda piscina.

A Villa Grande, sono tornate ad avere un aspetto decoroso, alcune delle traverse di via Del Calvario

“ con questi primi lavori sono stati riportati, sui territori interessati dalla presenza della discarica Marrollo, come deliberato dal Consiglio Comunale negli anni passati, i soldi introitati dal Comune di Ortona - precisa il consigliere comunale Antonello Di Deo

che ha seguito, in questi ultimi tre anni, i vari passaggi per arrivare alla concretizzazione del progetto.

" Ci saranno a breve altri lavori previsti dal progetto - aggiunge il consigliere Di Deo – che permetteranno di realizzare un nuovo impianto di pubblica illuminazione, atteso da anni , sulla provinciale da Villa Grande a Villa Carlone; il completamento dell’illuminazione lungo via del Calvario , saranno completati alcuni tratti fognari a Villa Carlone e Villa Grande e sara rifatta la rete idrica a Villa Pincione”

E annuncia, inoltre, che “ è in fase di approvazione e appalto un progetto per l’ampliamento di una strada e altre opere di ubanizzazione a Villa Deo “

Il ritorno della presenza dell’amministrazione in questa parte del territorio comunale è stato sottolineato anche dal sindaco Castiglione che , a Villa Panaro, ha parlato dei lavori nella zona.

-----

In questo periodo vari cantieri sono stati aperti in altre zone di Ortona ed altri “ saranno aperti a breve “ come ha confermato dal Sindaco parlando dei " lavori in corso " .

“ alla rassegnazione rispondiamo con la voglia di fare - ha sottolineato il sindaco a conclusione dell’elenco dei cantieri - per sei milioni di opere in pubbliche appaltate nei giro di pochi mesi “

------

Il ripristino di una più accettabile e sicura viabilità è stata salutata, con visibile soddisfazione, anche da una “ giovane di 97 anni “ di Villa Panaro;

finalmente non avrà più problemi per muoversi nella la sua contrada, ora il nuovo manto stradale ha ricoperto le pluriennali buche che le redevano estrememtente disagevole spostarsi con sua carrozzina.