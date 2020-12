Il presepe dell’Associazione per la promozione del turismo degli Operatori e Residenti del Lido Riccio

I tristi e tragici eventi che purtroppo ci hanno accompagnato per tutto il 2020, hanno rattristato gli animi e creato sofferenza e fame in molte famiglie. Sempre di più si nota la differenza tra chi è benestante e chi è invece emarginato nella proprio dolore e sofferenza, nella difficoltà di sopravvivenza quotidiana.

C’è chi spreca inutilmente i propri averi (e quelli della comunità) in cose futili e chi non ha cibo per sfamare i propri figli.

Nulla che non sia già accaduto molteplici volte negli anni e nei secoli, le nostre tradizioni cristiane ci ricordano che quanto oggi viviamo è già accaduto anche duemila anni fa:è fu nostro Signore a soffrire per noi .

Le nostre strade e le nostre città, spesso vengono addobbate di molte luci, soprattutto nel periodo di Natale, tante, tante luci scintillanti, con simboli che del Natale e delle sue origini non ricordano più nulla e non c’è alcuna differenza tra i simboli utilizzati per la “sagra di paese” e quelli utilizzati oggi per il Natale delle nostre città e dei nostri paesi.

Ma sono veramente in grado queste luci di scaldarci i cuori come un piccolo presepe illuminato, una stella cometa o un albero?

Noi dell’Associazione siamo conviti che non ci sia migliore gioia per il nostro cuore, che quella di vedere, o ancor più, di realizzare un presepe, forse perché è un salto nel passato della nostra infanzia, dove i ricordi si mescolano alla ricerca nei boschi e lungo la costa, del muschio, dei rami, con i nostri amici o i nostri famigliari, di qualsiasi materiale o oggetto che poteva essere era utile per realizzare una grotta, un presepe, povero, ma unico per i nostri cuori, i nostri occhi e per i nostri ricordi.

L’ Associazione per la promozione del turismo degli Operatori e Residenti del Lido Riccio, anche quest’anno ha realizzato il suo presepe, sulla splendida terrazza che domina la costa del Lido Riccio,

semplici figure che compongono un presepe sul mare,

povero ma unico come i nostri ricordi

e grazie anche alla disponibilità del Maestro Daniele Montanari,

abbiamo aggiunto qualche nota di musica nel video realizzato

Se PASSATE AL Lido Riccio, fermatevi presso il presepe e se avvertirete qualcosa di “strano” nel cuore, allora abbiamo raggiunto il nostro scopo: BUON NATALE A TUTTI!

Con questo brano natalizio "L'associazione Operatori Turistici e Residenti - Lido Riccio" vi augura un felice e sereno Natale nonostante tutte le difficoltà di questo anno.

c.s. Associazione per la promozione turistica degli Operatori e Residenti del Lido Riccio