Istituto Nazionale Tostiano : “Incontri Musicali 2020”

Al via, da domenica 15 novembre alle 18.00, la nuova programmazione dell’Istituto Nazionale Tostiano dal titolo “Incontri Musicali 2020”.

A causa delle nuove norme anticontagio e per scongiurare il diffondersi del Covid19, si è deciso di trasferire sul web parte delle attività programmate e nuovi eventi specificamente pensati per la rete. Il direttore artistico dell’Istituto Nazionale Tostiano Maurizio Torelli ha naturalmente conservato alcuni elementi fondamentali dell’attività dell’ente come ad esempio il rapporto con prestigiose istituzioni musicali internazionali e la particolarità delle scelte musicali non sempre legate ai repertori tradizionali. «Abbiamo voluto realizzare sei appuntamenti, nei quali vi proporremo solisti e insiemi strumentali e vocali. È stata una scelta ben precisa, quella di registrare i concerti in presa diretta con una sola telecamera per rendere al meglio la spontaneità dell’evento» - ha spiegato il Maestro Torelli. Il primo concerto del ciclo “Incontri Musicali 2020” vede protagonista il pianista Adriano Paolini, un esecutore di ottimo livello che ha alle spalle una lunga carriera fatta di recitals e incisioni. In questo incontro ci condurrà in un romantico viaggio europeo fra compositori quali Chopin, Glinka e Brahms. Per ascoltare ed assistere al concerto basterà collegarsi al canale youtube dell’Istituto Nazionale Tostiano al seguente link:





https://www.youtube.com/channel/UCXWHUDUh0-8O5jn_R42LwZw/?guided_help_flow=5



Hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative Diana de Francesco e Gianfranco Miscia. La Film Art Edition di Giuseppe Piccinino si occuperà delle riprese video. Tutte le informazioni e approfondimenti inerenti gli eventi saranno reperibili sia sul sito dell’Istituto Nazionale Tostiano che sulla relativa pagina Facebook.

Questo il programma dei brani che si andranno ad eseguire domenica:



Fryderyk Chopin, Valzer la min op. 34 N 2

Fryderyk Chopin, Valzer mi min. op. postuma

Fryderyk Chopin, Notturno si magg. op.32 n1

Fryderyk Chopin, Notturno mib magg. op. 9 n2

Michail Glinka, Petite Mazurka fa magg.

Michail Glinka, Mazurka do min.

Michail Glinka, Notturno “ la Separazion” fa min.

Reinhold Glière, Melodie op. 99

Johannes Brahms, Valzer in re min.

Gaetano Donizetti, “Una furtiva Lacrima”

Ludwig Van Beethoven, “per Elisa”