Covid – 19 Coronavirus a Ortona

Oggi ci sono 14 nuovi casi positivi con età tra 4 e 78 anni.



Al momento registriamo 192 persone attualmente positive.



Mentre sono 155 le persone in quarantena domiciliare per essere entrate in contatto con un positivo.

La diffusione del contagio nella seconda ondata, dal 22 agosto, risulta omogenea sul territorio comunale, infatti si rilevano 111 casi di positività su Ortona centro e 109 casi nelle contrade.