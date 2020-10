FONDI PROGETTUALI

Duecentomila euro per predisporre tre importanti progetti di riqualificazione urbana. Il comune di Ortona ha ottenuto lo stanziamento di fondi attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi dal ministero dell'Interno secondo il decreto ministeriale dello scorso 31 agosto. Infatti le risorse previste per gli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono state incrementate di 300 milioni e questa ulteriore disponibilità finanziaria ha permesso lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammissibili nelle due annualità. Per il comune di Ortona sono stati ammessi tre finanziamenti previsti per la realizzazione di altrettanti progetti su opere urbane. Il primo riguarda il finanziamento di 83mila e 235 euro per l'intervento di messa in sicurezza idrogeologica della zona collinare di via Marina mentre le altre due progettazioni finanziate riguardano invece il rifacimento del ponte sul fiume Arielli per 59mila euro e la realizzazione di un impianto di collegamento tra porto e centro urbano per un totale di 63mila euro.

«Questi duecentomila euro credo siano una risposta concreta dell'impegno dell'amministrazione per ottenere finanziamenti e risorse da investire per lo sviluppo e la crescita della comunità – sottolinea l'assessore al Bilancio Marcello Di Bartolomeo – in particolare i progetti dell'annualità 2021 sono di particolare rilevanza con opere impegnative che poi richiederanno per la realizzazione altre fonti di finanziamento». Si tratta infatti della progettazione del ponte del fiume Arielli che andrebbe a sistemare definitivamente il disagio che in questi anni hanno subito gli agricoltori e i residenti della zona e della progettazione di un impianto di collegamento tra la zona porto e il centro della città, riattivando così la famosa funivia.

«Per queste due opere – commenta il Sindaco Leo Castiglione – voglio sottolineare che parliamo del primo passaggio, quello progettuale necessario poi, per concorrere alle varie forme di finanziamento per la realizzazione delle opere. Inoltre è opportuno chiarire che nel caso dell'intervento del fiume Arielli ci riferiamo alla progettazione del nuovo ponte e che non coinvolge la soluzione provvisoria e di più immediata realizzazione già individuata dall'amministrazione».