Ordinanza del Sindaco di Ortona per Halloween

Il Sindaco Leo Castiglione ha ritenuto di firmare un'ordinanza che, fermo restando quanto disposto dall'ordinanza regionale

VIETA

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 31 ottobre 2020 l'accesso, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali per le usanze c.d. di “Halloween” e vieta agli operatori commerciali di mettere a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d’uso per la festa di “Halloween”;

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di non spostarsi il giorno 31 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, salvo che per accesso e deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.