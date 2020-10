Il V Memorial Antonio Pisciella è targato Sieco

Si conclude con la vittoria della Sieco Service Impavida Ortona il torneo 5° memorial “Antonio Pisciella”, organizzato dalla squadra teramana dell’Abba Pineto, neo iscritta alla Serie A3 Credem Banca. Coinvolti in questo torneo, oltre i Ragazzi Impavidi ed i padroni di casa, anche Civita Castellana (Serie B) e la Med Store di Macerata (Serie A3).



Il torneo è spalmato nel week-end con semifinali programmate sabato e finali per domenica. Ad affrontare l’ostica formazione di Macerata tocca proprio alla Sieco che sabato pomeriggio ha sconfitto i marchigiani con il punteggio di 2-1. Più tardi il Pineto avrà la meglio su Civita Castellana con un secco 3-0.



La griglia è dunque fatta e domenica 4 ottobre è il giorno delle finali. Nella finalina delle 16.30 Macerata batte Civita Castellana 3-0, aggiudicandosi la medaglia di bronzo.



Alle 18.30 è la volta di Abba Pineto e Sieco Ortona di scendere sotto i riflettori.



Il primo set si conclude con una vittoria agevole della Sieco che supera i cugini abruzzesi con il parziale di 25-16. Il Pineto che torna in campo è ben più determinato e da molto filo da torcere agli ortonesi, che dopo una partenza top (16-7), rallenta il ritmo e rischia la rimonta dei padroni di casa che si avvicinano pericolosamente sul 16-12. Da quel momento in poi la Sieco gestisce il vantaggio e si aggiudicherà anche il secondo parziale con il punteggio di 25-21.



Al via dunque il terzo (e potenzialmente) ultimo set. Continua la crescita dell’Abba Pineto che questa volta azzecca la partenza e per la prima volta si trova a guardare gli ospiti nello specchietto retrovisore. Il gap è tuttavia minimo e la Sieco è brava a non far fuggire Pineto. La forbice del punteggio si assottiglia sempre di più a mano a mano che il set volge alla fine. Nello sprint finale l’esperienza degli impavidi si fa sentire. Ortona prima acciuffa e poi supera Pineto che ora si trova a dover rincorrere sul 21-19. Gli impavidi però stringono i denti e continuano sulla strada che li porterà alla vittoria. Game e incontro. Il set termina 25-22 e con esso anche la quinta edizione del Memorial Pisciella è concluso.



Sieco Impavida Ortona – Abba Pineto 3-0 (25-16 / 25-21 / 25-22)

Durata Incontro: 1h 22’. (21’ – 30’ – 24’)

Errori Al Servizio: Ortona 12 / Pineto 7

Aces: Ortona 1 / Pineto 0

Muri Punto: Ortona 5 / Pineto 6



Sieco Service Ortona: Simoni 7, Pesare (L), Pedron 1, Toscani, Cantagalli 5, Carelli 5, Marinelli 15, Sette, 17, Menicali 5. Allenatore Nunzio Lanci. Vice Allenatore Mariano Costa.



Abba Pineto: Held 6, Trillini 5, Catone, Cappio (L), Partenio 1, Cattaneo 16, Lalloni 1, Giaffreda, Orazi 1, Maleddu 1, Zornetta 11.

