ECOLAN COSTA CARO MA IL SINDACO NON CONTROLLA I SUOI DISSERVIZI

ECOLAN, COSTI, DISSERVIZI E I SILENZI DI SINDACO E ASSESSORI.

Può una amministrazione disinteressarsi di ciò che spende - ossia dei soldi che prende dalle tasche dei cittadini che ne hanno sempre meno - per pagare profumatamente società a cui sono stati dati e prolungati appalti senza verificare cosa fanno. Se insomma forniscono alla città servizi efficienti oppure no. La Ecolan, ad esempio, il sindaco e i suoi assessori si sono mai chiesti cosa fa per i milioni che gli ortonesi pagano? Chi controlla che i servizi previsti siano fatti bene? Chi protesta per disservizi e magari taglia i corrispettivi? La risposta è semplice ad Ortona nessuno lo fa.

Così il Comune aumenta il deficit a carico di ogni cittadino. D’altronde ogni mia richiesta di documenti e chiarimenti e caduta nel vuoto o in risposte inconcludenti e stizzite. È accaduto per la Commissione d’inchiesta sulle responsabilità amministrative per debiti fuori bilancio; per le spese (non rendicontate) delle manifestazioni e spettacoli; per la gestione e appalto della Casa di Riposo; per l’acqua e la Sasi. Quattro esempi - solo per citarne alcuni - che ho documentato senza avere risposta.

Ora intervengo sulla Ecolan di cui allego l’interrogazione. Vedremo se il sindaco Castiglione se la caverà con le solite due righe per dire che tutto va bene.

Buona lettura per quanti desiderano approfondire i problemi e i servizi (disservizi) che paghiamo. Vedremo, infine, fin quando reggeranno i silenzi che avvolgono la città.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE

