CORSA AI TAMPONI , FILA DI ORE , FORSE UN POSITIVO IN UNA SCUOLA ORTONESE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Che la paura stia tornando è un dato di fatto , il COVID torna prepontentemente all’ordine del giorno considerando i numeri che giornalmente ci propinano i comunicati ufficiali.

Fortunatamente la situazione non è drammatica come lo scorso Marzo ma comunque l’allerta c’è eccome e prova ne è la fila che si è formata davanti all’ospedaledi Ortona per sottoporsi alla verifica del tampone.

Purtroppo sembra che uno studente del Nautico sia risultato positivo e giustamente per tracciare eventuali altri positivi l’unica profilassi per se stessi e per gli altri è accertare se eventuali contatti abbiano potuto trasmettere il temuto Covid.

Adesso non ci resta che aspettare l’esito dlle analisi sperando che non ci siano altri positivi e comunque si spera che eventualmente siano tutti asintomatici .

AMERIGO GIZZI