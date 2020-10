Victoria Cross Ortona fuori al primo turno di Coppa Abruzzo

Tollo 2008 - Victoria Cross Ortona 4-0

Formazione: Zannini, Pacaccio (75°Granata), Serra (57° Basilisca), Gueye (67° Cisse), Di Salvatore, Carrieri, Scorpiglione,Scarinci (57°Ponce), Ba Ahma ( 67°Hamza), Cantoli, De Luca.

Nonostante il risultato negativo, la squadra di Mister Palmieri si è ben disimpegnata contro una squadra che, nel prossimo campionato di Prima categoria, sarà una delle candidate per la vittoria finale.

Partono bene gli ortonesi ed al 3° minuto con Ba Ahma sfiorano il goal con un tiro da fuori area che lambisce il palo. Al 15° la squadra di casa, al primo affondo, passano in vantaggio. Al 31° ancora Ba Ahma protagonista che stavolta la mette dentro nell'angolino ma l'arbitro fischia un fuorigioco molto dubbio. Al 39° un tiro da fuori area di De Luca viene respinto dal portiere, sul pallone si avventa Scorpiglione che calcia addosso all'estremo difensore di casa. Al 43° il Tollo sfiora il raddoppio con una traversa del suo esterno d'attacco. Inizia il secondo tempo e dopo tre minuti accade l'episodio che indirizza la gara. Un attaccante tollese, dentro l'area di rigore, commette prima fallo su capitan Di Salvatore, poi calcia e fa goal, anche se il giocatore di casa va a scusarsi con il difensore ortonese l'arbitro convalida la rete. Passano cinque minuti ed il direttore di gara concede un penalty per il Victoria Cross Ortona, molto benevolo, per un presunto fallo su Ba Ahma. Dal dischetto va Cantoli che si fa ipnotizzare dal portiere di casa e spreca la grande occasione per riaprire la gara. La squadra si demoralizza ed al 58° subisce il terzo goal che chiude in pratica la contesa. I locali colpiscono anche due legni e a cinque minuti dalla fine arriva il poker che mette definitivamente il punto finale sulla contesa. Sono state due partite che sono servite alla squadra del Presidente Misci per mettere ulteriore benzina nelle gambe con l'obiettivo di farsi trovare pronti per la prima di campionato che avverrà il 18 ottobre, domani usciranno i calendari.