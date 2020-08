MARE PIÙ SICURO CON I BAGNINI A QUATTRO ZAMPE

Continua la collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Ortona e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio (SICS), che anche questa estate hanno unito le forze per vigilare congiuntamente sulla sicurezza dei bagnanti, con pattuglie rinforzate in occasione dei fine settimana e delle giornate di maggiore afflusso di turisti sulle spiagge.

La collaborazione deriva da un accordo siglato a livello nazionale tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e la richiamata Scuola, che la Guardia Costiera di Ortona ha voluto riproporre anche sul litorale teatino e che, grazie alla disponibilità ed alla professionalità dei vari volontari coinvolti, ha già visto impegnate diverse unità cinofile in diverse giornate della stagione balneare in corso.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è una delle principali organizzazioni di volontariato inserite nel dispositivo di Protezione Civile, dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori, che ha come obiettivo principale l’addestramento al salvataggio nautico dei cani di tutte le razze, purché abbiano spiccate doti di acquaticità e un peso superiore ai trenta chili. Le Unità Cinofile Operative vengono addestrate ad operare in qualsiasi condizione meteo-marina e su ogni tipo di mezzo, dalla motovedetta, all’acquascooter, fino all’elicottero, dal quale possono anche lanciarsi direttamente in acqua per effettuare operazioni di salvataggio. La potenza di traino del cane, permette all’operatore (conduttore) di effettuare interventi impossibili da realizzare per il solo “bagnino”, come ad esempio, trainare a riva fino a tre persone contemporaneamente.

La collaborazione, consente di poter disporre di un'ulteriore risorsa da utilizzare, in caso di emergenza, a favore dei bagnanti, proseguirà per tutto il mese di agosto, con presenze in spiaggia rafforzate soprattutto nel corso del prossimo week end di ferragosto.