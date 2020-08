ANNULLATA LA DATA MONTANARI&BARDANI LIVE SHOW

L'attore Francesco Montanari in coppia con Alessandro Bardani nello spettacolo di stand up comedym reduce da una fortunata tourneè, è impegnato nelle riprese di un film presto nelle sale cinematografiche.

La pandemia Covid che ha colpito tutti i settori ha portato a degli stravolgimenti sui set cinematografici. Nello specifico il set che vede impegnato l'attore romano, famoso per l'interpretazione de Il Libanese in Romanzo Crimanale e quella di Saverio Barone ne Il Cacciatore, ha dovuto annullare le date dei live per trovarsi in Trentino Alto Adige per il film.

I due attori si sono detti disponibili a recuperare lo spettacolo in data da destinarsi.

La produzione ringrazia il Comune di Ortona per la grande disponibilità dimostrata e l'immensa comprensione avuta per il disguido.

c.s.