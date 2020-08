Umberto Di Carlo dalla Virtus Ortona Scuola Calcio Élite alla società calcio DELFINO PESCARA

Portiere dalle qualita' umane e tecniche indiscusse, vincitore del titolo regionale Fair Play Elite Under 13 nella stagione 2017/18 con il gruppo 2005 della Virtus Ortona, Umberto ha preso parte al progetto dei Centri Federali Tertitoriali della F.I.G.C. Nazionale nel C.F.T. di SILVI per ben 2 anni consecutivi .

Convocato durante questa stagione agonistica piu' volte dalla selezione regionale Under 15 Abruzzo, Umberto Di Carlo si è messo ulteriolmente in luce difendendo la porta dei gialloverdi ortonesi. Difatti la squadra allenata da mister Majo ha inanellato una serie di vittorie casalinghe da record : 11 vittorie su 11 partite disputate in casa nel campionato regionale di riferimento (sommando le partite della prima e seconda fase) . Unica squadra ancora imbattutta nella seconda fase del girone B Élite con soli 3 goal subiti nelle 8 partite disputate prima del blocco dei campionati, gli Under 15 della Virtus Ortona sono proiettati verso le prime 2 posizioni che avrebbero permesso le finali di categoria e con ben 3 punti di vantaggio sulla terza in classifica a 6 giornate dalla fine .



Numeri che testimoniano l'eccezionale lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e dirigenziale della societa' che vuole condividere con i mister Sonia Guglielmo , Romano Marino, Antonio Tacconelli e Rocco Majo (tecnici che hanno lavorato con Umberto fin dall'eta' di 6 anni ) e con tutti gli altri tecnici e dirigenti il passaggio di Umberto ai campionati nazionali con la maglia bianca azzurra della Pescara Calcio,



Con l'augurio di poter ben figurare e portare in alto il nome di Ortona, la società porge i migliori auguri a Umberto e alla sua splendida famiglia, ringraziando il Pescara per la possibilita' concessa al ragazzo e continuando cosi quel percorso di collaborazione importante tra le due societa' iniziato l'anno scorso dopo il passaggio in biancazzurro di Lorenzo Di Dio classe 2004.