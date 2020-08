| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Bbanda Futuriste ha subito come tutti il fermo per il Covid 19, e noi "artisti" ci stavamo "sonando sotto" così, non potendo trattenere, vista l'età, abbiamo deciso di "liberarci" dandovi la possibilità di essere con noi

la sera del 16 agosto verso le 22,00 sulla Passeggiata Orientale, Piazzetta Rosa dei Venti, difronte al palazzo di Cristalli. Se vi sentite "artisti" portate il vostro particolare strumento....potreste esibirvi con noi.