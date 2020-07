«LA PROVINCIA DEVE INTERVENIRE SUBITO A VILLAGRANDE» I SINDACI DI ORTONA E TOLLO DENUNCIANO LA MANCANZA DI SICUREZZA

"È inammissibile che tre frane nella zona di Villagrande, una strada percorsa nel periodo della vendemmia da trattori e camion carichi di uva, non siano ancora state sistemate, sono passati ormai 3 anni dalle calamità naturali che hanno provocato i danni e reso necessario il transito a senso alternato" dichiarano i sindaci di Ortona Leo Castiglione e di Tollo Angelo Radica.

I primi cittadini chiedono all'Amministrazione Provinciale di attivarsi immediatamente, visti i numerosi solleciti verbali e scritti, e che i lavori vengano conclusi entro la fine del mese di agosto prima dell'inizio della vendemmia altrimenti si vedranno costretti a chiudere al traffico la strada provinciale per questioni di sicurezza.

"Riteniamo vergognoso che i tratti stradali interessati dalle frane non siano ancora stati sistemati, mettendo quotidianamente a rischio l'incolumità di chi vi transita, pur in presenza di finanziamenti concessi alla Provincia di Chieti dalla Regione già da qualche anno e che devono essere spesi entro il mese di dicembre" sottolineano i due Sindaci “In considerazione che in oltre due anni l’Amministrazione Provinciale di Chieti non è riuscita a progettare ed appaltare i lavori di sistemazione delle frane sulla strada che collega Villa Grande e Tollo, pur in presenza di risorse trasferite dalla Regione , ci rendiamo disponibili a completare le operazioni di progettazione delle opere ed a perfezionare l’appalto dei lavori”

"È l'ultimo appello che facciamo prima di azioni clamorose a difesa dei cittadini" concludono Radica e Castiglione.