IMPOSTE, SMENTITE E FIGURACCE. ECCO LE DISAVVENTURE DEL SINDACO CASTIGLIONE E DEGLI ASSESSORI CANOSA E DI BARTOLOMEO

Un attacco sconsiderato nello stile sgangherato e aggressivo del sindaco e della sua maggioranza contro il periodico “La Sveglia”;

una ridicola quanto ingloriosa ritirata sulle imposte e burocrazia appioppate agli agricoltori; l’insistere nei mie confronti di essere “straniero” e “consigliere cattivo”; infine il pesantissimo fardello di una amministrazione con un sindaco Castiglione e i due assessori Canosa e Di Bartolomeo che prevedono di far pagare ai cittadini TASSE e IMPOSTE per € 12.350.000, come se nulla fosse.

Il tutto è andato in scena nel CONSIGLIO COMUNALE DI IERI dove il sindaco e i suoi assessori hanno fatto RETROMARCIA SULLA DICHIARAZIONE IMU ANNUALE che aveva imposto agli agricoltori. Già perché dopo aver straparlato sui giornali, tornano indietro dicendo che gli agricoltori “non sono obbligati” a ripetere ogni anno che sono agricoltori. Insomma la solita figuraccia infarcita di arroganza e mediocrità. Il capitolo “la Sveglia” è poi incredibile. Ecco che l’assessore Canosa con il Sindaco che si lanciano nel criticare in modo sprezzante e personale chi da quasi settant’anni porta informazione ai cittadini. Ora Castiglione e Canosa, con i soldi del Comune, spendono diverse decine di migliaia di euro per farsi i belli sulla bacheca del Comune - con due addetti stampa pagati generosamente dai contribuenti ortonesi - ; già questo è un fatto discutibile, ma che ora se la prendano con chi sottolinea le loro manchevolezze questo è un aspetto su cui riflettere a proposito dell’idea di democrazia che hanno in testa sindaco e assessore. “LA SVEGLIA” È DI CHI L’ACQUISTA E NON È PAGATA DAL COMUNE. Credere di avere una immunità di parola e di azione è oltremodo grave. Vedremo se un giorno sindaco e assessori capiranno dove hanno trascinato l’istituzione che sono tenuti a rappresentare in modo aperto e libero non dando giudizi sulle persone e sui fatti di una città.

In merito a me, Castiglione e i suoi pensano di potermi spaventare affermando in continuazione che sono “un cattivo oppositore”, purtroppo per loro però io leggo le carte. Ora Castiglione dimentica che sono stato eletto e come oppositore sono tenuto a controllare atti e conti. Infine Castiglione e la sua maggioranza hanno approvato un bilancio dove caricano di tasse i cittadini. Dicendo beatamente che sono 12 milioni e 350 mila euro, più o meno - ma sono di più dello scorso anno. Non dice il sindaco e i suoi assessori che lo scorso anno non c’era il Covid, non c’era la crisi, non c’erano le emergenze che in autunno si acuiranno. Castiglione e assessori non si pongono problemi. Beati loro evidentemente non hanno preoccupazioni economiche. Infine, - questa poi è l’ennesima trovata per occultare la verità -, per nascondere il crollo delle casse comunali tra DISAVANZO DA RIPIANARE di -4.222.138,61 da pagare e crediti deteriorati per € 13.850.204,00, e residui attivi per € 27.921.344,96, contro la mia proposta di COMMISSIONE D’INDAGINE che chiedo da tre anni, per capire chi ha provocato questi debiti, quali mancanze ci sono state negli anni, perché non ci sono stati controlli, chi ha sbagliato e perché; ora occorre la firma del sindaco o di un consigliere di maggioranza per attivare la Commissione d’indagine che la città aspetta da tre anni. Ecco come il sindaco di Ortona concepisce la trasparenza, la democrazia e le istituzioni.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

