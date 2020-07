Manto in erba sintetica nell’antistadio: Ortona Popolare propone la partecipazione al bando Sport e Periferie 2020

Ortona Popolare, con una lettera a firma del coordinatore Gianluca Coletti inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, ha segnalato all’Amministrazione Comunale che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il Bando “Sport e Periferie 2020” per l’individuazione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

La domanda di partecipazione al bando, che con una dotazione per il 2020 di 140 milioni di euro prevede finanziamenti fino a 700 mila euro per ciascun intervento, dovrà essere presentata entro le ore 10.00 del 30 settembre 2020.

“Abbiamo proposto la partecipazione del Comune di Ortona al bando Sport e Periferie 2020 – dichiara il coordinatore di Ortona Popolare Gianluca Coletti – per ottenere un finanziamento da destinare al completamento del manto in erba sintetica nell’antistadio in via Papa Giovanni XXIII. Si tratta di un’opportunità per potenziare ulteriormente gli impianti sportivi nella nostra Città e continuare a garantirne l’accesso e l’utilizzo alle numerose società sportive ortonesi”.

“Inoltre – conclude Gianluca Coletti – abbiamo invitato l’Amministrazione Comunale a valutare successivamente l’affidamento della gestione dello stesso impianto alle associazioni sportive ortonesi, per garantire così un minimo di entrate, anche attraverso l’utilizzo da parte di privati cittadini, da destinare alla copertura delle spese di gestione dello stesso stadio”.

c.s.