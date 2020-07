Lunedì 27 luglio alle ore 21:00 ad Ortona (Torre della Loggia) sarà presentatà una delle ultime novità editoriali delle edizioni Menabò: LA TIGRE SULLA LINEA GUSTAV, 1943 le battaglie dell' 8° divisione indiana dal fiume Sangro a Ortona di Saverio Malatesta, già autore per i tipi della Menabò di Orsogna 1943 sulla presenza delle forze neozelandesi in Abruzzo.

In questa nuova pubblicazione l'autore getta finalmente luce sul prezioso apporto dato dall'esercito indiano nella seconda guerra mondiale in Abruzzo, mai raccontato prima in Italia. Avvalendosi di migliaia di pagine d'archivio Saverio Malatesta intreccia la precisa ricostruzione delle sanguinose battaglie che infuriarono nel settore adriatico, nell'inverno 1943, con le testimonianze dei protagonisti di entrambi i fronti, il tutto corredato da cartine esplicative sui movimenti delle varie truppe nelle diverse battaglie.

Lealtà, determinazione, coraggio, spiccato senso dell'onore e del dovere sono le qualità migliori che i soldati indiani dimostrano per riuscire a scardinare per primi le difese tedesche della Linea Gustav lungo il fiume Sangro e nei successivi capisaldi attraverso infinite e sfiancanti lotte. Centinaia di loro, molti giovanissimi, saranno sacrificati in appena due mesi, in un territorio flagellato dal maltempo e devastato dalle bombe. Un tragico sforzo che sarà alla fine vanificato da errori tattici e dalla disperata resistenza dei paracadutisti tedeschi nell'inferno di Villa Grande di Ortona, dove l'avanzata alleata verso nord sarà arrestata.

Alla presentazione interverranno Marco Patricelli, giornalista e storico, Angela Arnone, Presidente dell'Associazione Crossroads e l'autore. L'evento sarà moderato dall'editore Gaetano Basti.

I posti sono limitati e l'accesso e la permanenza del pubblico saranno regolati secondo le disposizioni di distanziamento previste all'interno dei protocolli anticontagio per il Covid 19.