IL SINDACO CASTIGLIONE E L'ASSESSORE DI BARTOLOMEO TASSANO GLI AGRICOLTORI E GLI AUMENTANO GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI

LA NUOVA TEGOLA BUROCRATICA E I NUOVI COSTI IMPOSTI AGLI AGRICOLTORI DA CASTIGLIONE E DI BARTOLOMEO

Il sindaco Castiglione e l’assessore al bilancio Di Bartolomeo hanno messo in atto una NUOVA REGOLA CONTRO GLI AGRICOLTORI. Cambiando il regolamento IMU hanno deciso che per ottenere l’agevolazione tributaria i COLTIVATORI DIRETTI DEVONO PRESENTARE ANNUALMENTE LA DICHIARAZIONE IMU con la dichiarazione di “permanenza” della attività di coltivatore diretto. Quindi ogni anno devono ripresentare la dichiarazione al Comune, con una perdita di tempo e di soldi per una pratica inutile e dispendiosa. Uno sgambetto ad una categoria che è già in crisi profonda.

Ho chiesto all’assessore di togliere questo nuovo costoso ed inutile obbligo e ritornare alla normalità, ossia tecnicamente, la dichiarazione va presentata una prima volta quando si deve far valere una circostanza e, successivamente, soltanto quando muta la circostanza dichiarata. Ossia se uno non è più agricoltore dichiara la cessazione, perché è inutile e dispendioso ogni anno dire, sono rimasto agricoltore.

Inoltre per i FABBRICATI RURALI STRUMENTALI il Comune ha imposto una NUOVA ALIQUOTA 0,1%; FABBRICATI CHE ERANO ESENTI. Occorre non gravare con burocrazia e costi maggiori e inutili i già precari bilanci delle famiglie, ma la giunta mostra totale disinteresse e contrarietà. Meno male che sia Di Bartolomeo, sia il sindaco Castiglione sono “espressione” delle contrade. Vedremo cosa diranno agli agricoltori per questa nuova tassa. L’opposizione la contrasterà in Consiglio Comunale.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA



#Ortona #NuovoRegolamentoIMU #DichiarazioneDi Permanenza #NuovaImposta #OneriSugliAgricoltori