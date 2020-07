L'EVENTO DI FINE ESTATE

Sabato 29 agosto piazza San Tommaso ospiterà il nuovo tour "Inedito Acustico" di Francesco Gabbani per una serata particolare che chiuderà la programmazione dell'estate ortonese e della rassegna "Non solo blues". Il concerto che sostituisce in cartellone quello di Nina Zilli, saltato per vicissitudini legate alla società di distribuzione, è stato ufficializzato dall'assessore agli eventi Cristiana Canosa e dal CMO che ha avviato la campagna per la vendita dei biglietti suddivisi in primo settore al costo di 25 euro e secondo settore al costo di 20 euro.

«Abbiamo concluso per questo grande evento – commenta l'assessore Cristiana Canosa – proponendo il nuovo spettacolo di uno degli artisti più conosciuti e apprezzati dal pubblico e che con questo tour racconta il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo particolare con il suo alter ego. Una serata speciale con cui vogliamo concludere il programma dell'estate ortonese che ancora una volta e nonostante le ristrettezze dovute all'emergenza covid, si sta dimostrando di qualità e di richiamo per turisti e visitatori».