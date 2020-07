Giornata di Falconeria

L'Associazione Culturale Giovani Ortonesi riparte con un piccolo evento per bambini per sabato 18 luglio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso il parco giochi di piazza del Popolo a Ortona.

Nel tardo pomeriggio gli esperti falconieri dell'Azienza Agricola Guferia di Manoppello, svolgeranno una lezione didattica sui rapaci notturni e altri piccoli animali da fattoria, per far conoscere e avvicinare i bambini in modo più diretto questi piccoli animali.

Saranno presenti il gufo maculato Zuma, il barbagianni Mauro, il topolino scandinavo Maccia e i coniglietti testa di leone melanie e Ralf.

Bambini, genitori e nonni NOI VI ASPETTIAMO!!

L'evento si svolgerà in ottemperanza delle norme anti Covid-19.