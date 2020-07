D'Alessandro: Il manager della Asl vuole imbavagliare i nostri medici

"Oggi più che un blitz di Schael, all'ospedale di Ortona , si è consumata una farsa.



I toni velatamente ricattatori del Direttore Generale nei confronti dei medici, che hanno "osato" scrivere una lettera sulla attuale situazione dell"ospedale, rappresenta una intimidazione da bavaglio che porterò in Parlamento, insieme ad un dossier che sto costrunedo per rendere a tutti evidente l'operato del manager venuto da lontano.



Ora basta. Un ospedale a vocazione chiruguca semplicemente non esiste se la chiirugua continua ad essere ferma e gli operatori sanitari sono posti nelle condizione di operare.



La programmazione sanitaria attiene alle scelte che fa la politica con gli atti di programmazione, tra tutti piano sanitario e piano delle rete ospedaliera, i manager sono chiamati ad attuarla. Il Direttore generale si è assunto la responsabilità di sovvertire le scelte della programmazione attuale.



Oggi ,con la sua sceneggiata, il direttore sanitario ha aperto un pesante scontro ed il sindaco di Ortona , che fa le conferenze stampa per le strade provinciali, alza i toni sulle cunette e non sulla sulle prerogative del Bernabeo, si sta rendendo un inconsapevole, spero inconapevole, complice . I medici si aspettavano da lui la loro difesa e la difesa del presidio"

Così in una nota il Deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro