CONCESSIONI REGOLARI

Il Tribunale Amministrativo con l'ordinanza n.153/2020 del 14 luglio sul ricorso presentato dalle associazioni Legambiente e WWF sulla legittimità del bando per le nuove concessioni balneari sulla zona nord della costa ortonese, ha di fatto mantenuto la validità delle concessioni accogliendo solo parzialmente la richiesta di provvedimento cautelare.

L'ordinanza dei giudici amministrativi non ha infatti dichiarato l'illegittimità del bando ma la necessità di un riesame dello stesso, in contraddittorio con la parte ricorrente, per verificare il rispetto del Piano regionale demaniale. Dunque allo stato attuale non vi è nessun provvedimento che blocca l'attività degli operatori delle concessioni balneari che potranno continuare la propria stagione. Infatti, il Tribunale non ha affermato (come richiesto dai ricorrenti) che l'attività non può essere svolta nelle aree interessate, ma l'ha subordinata alla consultazione preventiva delle associazioni ambientaliste che hanno presentato ricorso e alla definizione con esse delle misure che tutelino l'ambiente. Misure di salvaguardia e tutela dell'ambiente dunale e del fratino che sono già state oggetto di un primo incontro con i rappresentanti del WWF e che saranno ulteriormente formalizzate, alla luce della decisione del TAR, con un confronto collaborativo che l'amministrazione comunale avvierà nei prossimi giorni.