Ripartono i corsi di scuola vela della Lega Navale Italiana sez. di Ortona, il sodalizio nautico eccellenza non solo Regionale ma del medio Adriatico nell’ambito del diporto presieduto da Eugenio Rapino.



“Dal sei luglio saranno riavviati i corsi di vela nel settore OPTIMIST e LASER ed abbiamo già il tutto esaurito per le prime sessioni di attività, grazie anche al supporto dell’ufficio turistico cittadino” afferma il consigliere allo sport sezionale Polidoro Luigi.

Con un team di istruttori titolati ed una sede nautica d’eccezione, abbiamo reagito con decisione all’emergenza covid e siamo pronti a dare una valida risposta a chi vuole entrare a contatto puro con il mare scoprendo uno sport che è vanto della nostra Nazione e che può divenire anche una professione. Abbiamo applicato con attenzione tutte le prescrizioni per la sicurezza sanitaria, grazie alle risorse umane a disposizione e ad una base logistica che consente facilmente il rispetto del distanziamento, ricavando dei settori riservati esclusivamente alle attività di formazione. Siamo Inoltre dotati di mezzi nautici dedicati a persone in condizione di svantaggio che permettono un’agevole inclusione di allievi con problemi motori. Il nostro obiettivo, oltre ad un ampliamento dell’offerta dedicata ad un potenziale target turistico, è la creazione di un vivaio di giovani che facciano degli sport nautici pure una professione, valorizzando, come è stato fatto, alcune delle giovani promesse locali che hanno assunto il ruolo attivo di aiuto istruttore.

Sono inoltre disponibili corsi di kayak-canoa e canottaggio a sedile fisso. Per un primo approccio con i mezzi ed il personale istruttore, venerdì 26 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 ci sarà il VELADAY, giornata promozionale in cui tutti potranno sperimentare gratuitamente. I cittadini sono tutti invitati.



La lega Navale Italiana sezione di Ortona è stata già sede di importanti manifestazioni legate agli sport d’acqua come l’Italia Cup Laser 2018, la SELEZIONE INTERZONALE OPTIMIST 2016 ed il 35° Campionato Italiano Assoluto per equipaggi di Drifting 2019, tutte conclusesi con pieno successo e prestigio per gli organizzatori ed il sodalizio.



Per informazioni sui corsi attivi sono disponibili i numeri della Lega Navale Italiana sez. di Ortona - 085 9061042 - e dell’ufficio turistico Comunale 085 9063841 .