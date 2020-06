DIFFERIMENTO TARI PRIMA RATA

In questi giorni sono in corso le operazioni di recapito delle bollette Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani che quest'anno, causa emergenza covid-19, è stato posticipata con il pagamento della prima rata fissata al 30 giugno, la seconda al 30 settembre e la terza al 30 novembre mentre per il pagamento in unica soluzione al 31 agosto. Dato che le operazioni di recapito tramite il servizio postale non sono ancora concluse e comunque sono a ridosso della scadenza della prima rata, l'amministrazione comunale d'intesa con il responsabile del settore finanziario del Comune ha disposto che il versamento della prima rata di acconto può essere effettuata entro giovedì 30 luglio, senza alcun aggravio di costo per i contribuenti. Di fatto quindi si allunga il termine per il pagamento della prima rata mentre rimangono confermate le altre scadenze come stabilito dalla delibera di giunta n.63 dello scorso 27 maggio.

Per qualsiasi chiarimento o verifica i contribuenti possono rivolgersi all'ufficio tributi che sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30. È necessario concordare l'appuntamento presso gli uffici, tramite telefono ai numeri 085.9057210-213-214-216 oppure rivolgendosi personalmente all'usciere comunale.

Sempre legata alla Tari e alle misure emergenziali di sostegno alle attività economiche e produttive del territorio comunale approvate dall'amministrazione Castiglione, la giunta comunale con delibera n.73 del 16 giugno ha predisposto le modalità operative per richiedere le riduzioni speciali previste per le utenze non domestiche. In particolare i titolari di attività economiche e produttive che hanno subito la chiusura della propria attività a seguito delle disposizioni normative nazionali legate al lockdown, possono richiedere una riduzione Tari pari a due mensilità del tributo previsto per l'anno corrente. La richiesta deve essere compilata attraverso l'apposito modello pubblicato in allegato alla delibera e deve essere presentato entro il 31 luglio.