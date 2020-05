L’assessore Ilaria Ortolano replica al consigliere Peppino Polidori

Sono alquanto meravigliata di leggere nel post del consigliere Peppino Polidori di essere stata evasiva nelle risposte nell'ultimo consiglio comunale, che comprendevano principalmente numeri, lasciando poco spazio alle incertezze. Resto ancora più meravigliata nello scoprire che avrei ammesso di non sapere i criteri che io stessa ho condiviso con sindaco e dirigente, appena arrivate le prime linee guida dall'Anci.

La realtà è che le ho anche elencate tutte, in ordine, e invito tutti ad andare ad ascoltare il mio intervento, minuto 04:05:00

( clicca sulla foto per visualizzre l'intervento

Vorrei sottolineare l'irrilevanza del dato richiesto dal consigliere Polidori a proposito del numero delle effettive persone raggiunte, anziché delle famiglie beneficiarie del bonus alimentare, (dato che invece ho annunciato io) , in quanto essendo una misura di supporto alla famiglia è questo il dato che dobbiamo valutare, mentre il numeri dei componenti del nucleo familiare è uno dei criteri per la suddivisione della cifra da assegnare perché è chiaro che il contributo elargito è maggiore o minore proprio in relazione alla composizione della famiglia e quindi del bisogno.

Le istanze sono state valutate dalle tre assistenti sociali che abbiamo in organico che ben conoscono le situazioni di disagio della nostra città. Secondo le linee guida il primo criterio era supportare chi era in una difficoltà tale da non avere altre forme di reddito o di liquidità, tale da non consentire il sostentamento della famiglia.

Nel secondo avviso che uscirà martedì si amplieranno alcuni criteri in virtù del fatto che i beneficiari di questa prima tranche avranno accesso anche al bonus famiglie della Regione Abruzzo che chiedeva gli stessi criteri.

Concludo constatando quanto sia importante per il consigliere il controllare e vigilare, come ha più volte detto in consiglio, a posteriori e con l'unico scopo di strumentalizzare politicamente i fatti ma mai proporre e mettersi lui stesso in prima linea magari apportando qualcosa a favore della popolazione, prima che si arrivi al momento di dare numeri e tirare le somme.

Avrei preferito, anziché un interrogatorio in consiglio comunale, un dialogo e un confronto costruttivo durante il momento dell'emergenza, nei momenti più difficili di quei cittadini che lui dice di rappresentare.

Ahimè, così non è stato. E mi taccio.

Ilaria Ortolano