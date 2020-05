“ il sessismo è indicativo di una forte involuzione sociale “

Ho improntato il mio impegno pubblico alla riservatezza, al basso profilo. I motivi del mio impegno sono i cittadini e non le polemiche, anche per questo motivo non ho un profilo facebook.

Come mia abitudine non parlerò di fatti personali, che pure mi hanno interessato nell'ultimo consiglio comunale, ma di principi, molto più rilevanti perché non coinvolgono me, ma l'intera comunità.

Io ho vissuto, studiato e poi lavorato cercando di meritarmi ogni piccola conquista e aspirando al concetto di parità. A tutte le donne è capitato di subire un atto di sessismo, perché qualcuno finge di dimenticare strumentalmente o subdolamente i contenuti della nostra Costituzione. Anche il più piccolo di questi è assolutamente deprecabile. Lo è perché chi lo pone in essere considera l'altro subordinato, inferiore, disistimabile, umiliabile.

Sulle donne che rivestono ruoli rimane questo atteggiamento che si concentra sulla facile ironia, su argomenti che non riguardano quasi mai l'efficacia del lavoro svolto da parte di una donna. In questo caso sono ancora più gravi quando gli atteggiamenti vengono da chi siede in consiglio comunale grazie al voto di donne e uomini. La parità di genere, le liste elettorali con una presenza femminile imposta dalla legge è servita a combattere ma non a debellare una cultura purtroppo ben radicata sul ruolo marginale delle donne nelle istituzioni.

Il pensiero va alla polemica che ha investito la giornalista Botteri, vittima di una serie di offese lesive su facebook per la sua immagine. Ricordo anche il bullismo mediatico sul vestito di Teresa Bellanova indossato in occasione del giuramento da Ministro. Chiudo proprio con le parole della giornalista Botteri, corrispondere Rai a Pechino che ai sessisti fuori tempo ha risposto come meglio non si sarebbe potuto. "Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n'è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano semplicemente quello che dicono. Perché è l'unica cosa che conta, importa, e ci si aspetta da una giornalista".

Io vigilerò sempre perché questo non accada nel mio universo personale e professionale e invito tutti a fare lo stesso, perché il sessismo è indicativo di una forte involuzione sociale, particolarmente pericolosa nelle sue possibili derive."