Annullata la manifestazione "Rievocando Madama Margarita d'Austria" 2020

L'Associazione Culturale Giovani Ortonesi comunica che vista la drammaticità dell'emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese, ed in particolare purtroppo anche la nostra comunità, con sommo dispiacere prendiamo una decisione che non avremmo mai voluto prendere: la Rievocazione in onore di "Madama Margarita D'Austria" prevista per sabato 18 luglio 2020 è ANNULLATA.

Per il bene dei nostri concittadini e per rispetto a tutte le vittime che questo Covid-19 ha portato via, ci vediamo costretti a rinviare al prossimo anno. Ringraziamo di cuore tutti i collaboratori in particolare le associazioni del Gruppo Storico "I Farnese", Experio e Progetto Ortona 2.0, amici e sostenitori che nel corso dell'anno hanno abbracciato questo progetto. Continueremo a lavorare sodo per creare qualcosa di ancora più unico e spettacolare per la nostra città, per celebrarla e festeggiare tutti insieme che siamo forti e coraggiosi, come la stessa Madama ci ha insegnato con la sua illustre vita. Il Consiglio Direttivo

A.C.G.O.