Il fratino sulla spiaggia di Ortona

Il primo maggio ha portato una bella sorpresa a un residente del litorale nord di Ortona

Un amante della natura passeggiando sulla spiaggia ha localizzato due nuovi nidi con delle uova di fratino.

Avvicinandosi con discrezione e simulando il verso del fratino ha girato un breve video

e scattato delle interessanti foto

ed ha voluto condividere la bella sorpresa .

Ha prudentemente segnato con delle canne la zona del nido

“ proteggiamoli con discrezione “ precisa per “ evitare che incautamente qualcuno non avvistando in tempo il nido possa danneggiarlo”

Da sincero amante della natura raccomanda di “ non posizionare altre protezioni artificiali o gabbie che possano indurre il fratino ad abbandonare il nido con le sue preziose uova “

“ Più avanti - aggiunge - sulla stessa spiaggia sono già nati tre piccoli e vanno a passeggio con mamma fratino “