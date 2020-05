| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Buon Primo Maggio, con la speranza che Ortona esca dalla crisi e torni a crescere

Buon Primo Maggio. Un augurio che faccio di cuore perché il lavoro, l’impegno, i timori di perderlo o di iniziarne uno nuovo, sono il fondamento di una comunità, dei singoli cittadini nell’ambizione di ogni persona, sia giovane, sia donna che uomo e anche quando si è anziani si vuole essere ancora utili.

C’è ad Ortona l’impegno di tanti cittadini nel lavorare con pazienza, laboriosità e anche affetto, dico grazie a tutti loro, perché oggi è il momento di ringraziare quanti si dedicano con sacrificio agli altri. Dai medici, agli infermieri, al personale sanitario di ospedale e case di riposo, alle cassiere, agli autotrasportatori, ai commercianti, ai pescatori, agli agricoltori; per citare solo alcune categorie che si impegnano con dedizione nel loro lavoro.

Ma c’è anche da dire che Ortona da tempo ha perso la strada virtuosa del creare lavoro, opportunità per crescere, siamo di fronte ad una Città che arretra, l’augurio è che presto ritrovi l’ambizione e gli stimoli positivi per un proficuo futuro nel bene dei suoi cittadini.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

#Ortona #FestaDeiLavoratori