RIAPRE IL MERCATO COPERTO

L'amministrazione comunale avvia la fase due dell'emergenza covid 19, con la riapertura delle attività al mercato coperto, giovedì 23 aprile, attraverso un'ordinanza sindacale con cui si stabilisce un piano operativo predisposto dal servizio attività produttive, con disposizioni specifiche che riguardano gli utenti e gli operatori dei box e banchi vendita.

«L'emergenza che stiamo vivendo – commenta il sindaco Leo Castiglione – ci obbliga a modificare i nostri comportamenti sociali, nel privato, al lavoro e nei luoghi pubblici, ponendo massima attenzione alle norme di prevenzione e sicurezza. Seguendo queste prerogative abbiamo previsto la riapertura del mercato coperto con un piano organizzativo dettagliato per la ripresa delle attività in totale sicurezza per operatori e utenti. Prima della riapertura tutta l'area compresi i box, è stata sottoposta ad un'opera di sanificazione e nei varchi di ingresso e uscita sono stati predisposti degli erogatori per gel igienizzanti. Inoltre per regolare e controllare gli accessi e le prescrizioni per la gestione quotidiana, è stata prevista la presenza di un operatore comunale e della Polizia municipale che avranno il compito di vigilare sul rispetto delle procedure previste a tutela della salute di tutti».

Da domani quindi riprenderanno le attività quotidiane del mercato nei giorni feriali, con orario di vendita dalle ore 8 alle 13 mentre per gli operatori commerciali la struttura sarà aperta dalle ore 7 alle 14. È stato previsto un solo varco di ingresso e uno di uscita posto sul retro del fabbricato in Vico degli Aranci, mentre rimangono chiusi gli altri accessi su via Cavour, inoltre saranno definiti con apposita segnaletica i percorsi per gli utenti. L'accesso all'area è comunque contingentato ad un massimo di 50 persone e comunque solo ad un componente per famiglia, eventualmente accompagnato da un minore di 14 anni. Utenti e operatori dovranno utilizzare mascherina protettiva e guanti monouso e ciascun posteggio dovrà dotarsi di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti.

Oltre a percorsi stabiliti per l'ingresso e l'uscita e all'interno della struttura, ad una apposita segnaletica per rispettare le prescrizione di distanziamento sociale, i banchi vendita saranno disposti nell'area centrale della struttura in modo da rispettare la distanza di almeno due metri di sicurezza tra i venditori. Infine i clienti dovranno essere serviti uno per volta rispettando sempre la distanza interpersonale ed è fatto assoluto divieto agli acquirenti di toccare la merce.