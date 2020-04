IL ROTARY CLUB ORTONA REGALA MASCHERINE ALL'OSPEDALE DI ORTONA

Il 21 aprile , il presidente del Rotary club di Ortona, avv. Maria Giambuzzi, insieme all’assistente del governatore Tommaso iurisci, ha consegnato un lotto di preziose mascherine fp2 al dirigente della farmacia del bernabeo, dott Rocco Ciampoli.

La donazione, frutto della generosa solidarietà dei rotariani di Ortona, è avvenuta anche grazie all’ interessamento del dott. Giuseppe Giambuzzi, medico dell’ ospedale e rotariano anch’egli.

Dopo tutto questo tempo mancano ancora i dispositivi individuali per chi sta combattendo in prima linea e che paga eroicamente per salvare la vita degli altri, è davvero incredibile e mi chiedo cosa sarebbe successo se non ci fosse la solidarietà di tantissime associazioni che in questi momenti di estrema necessità fanno sforzi sovrumani per alleviare il più possibile le sofferenze .

I volontari , massima espressione della solidarietà umana sono la punta di diamante su cui poter contare davvero.

In situazioni di massima difficoltà per un intero popolo lo Stato dovrebbe essere l’ancora di salvezza ma come sempre eccelle solo per le passerelle che ogni giorno e con parole tanto belle quanto inutili ed anzi deleterie visti i precedenti ci assillano dalla mattina alla sera.

Purtroppo basta farsi un giro per le zone terremotate e si ha davvero la percezione , anzi la certezza , che le Istituzioni sono presenti solo nel momento di farsi propaganda e porre le basi per continuare a mangiare , con la rielezione , sulle nostre spalle.

Fortunatamente sul territorio c’è chi risponde sempre con atti concreti e l’associazione del Rotary club Ortona risponde sempre presente.

Amerigo Gizzi