SOSTEGNO A FAMIGLIE E ATTIVITÀ ECONOMICHE: UNA VARIAZIONE DI BILANCIO DA 400.000 EURO

Il periodo storico che stiamo attraversando impone ad ognuno di noi di dare il proprio contributo. Come annunciato nel Consiglio comunale del 4 aprile, in queste settimane, come forza di minoranza, ci siamo messi al lavoro per elaborare un insieme di iniziative a sostegno delle famiglie e del tessuto economico di Ortona. Alla facile e superficiale arte della polemica, incapace di fornire risposte utili alla Città e dotate di copertura finanziaria, abbiamo preferito quella dell'approfondimento: con un lavoro silenzioso, ma assiduo e costante, abbiamo individuato nel bilancio comunale i fondi necessari per sostenere ognuna delle iniziative che vogliamo porre all'attenzione dei cittadini ortonesi.

Nelle prossime settimane, sarà compito del Consiglio comunale discuterne: il nostro auspicio è che possano essere integralmente accolte.

---------------

Variazione Di Bilancio by ON on Scribd

c.s. Giorgio Marchegiano Emore Cauti