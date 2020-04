AUGURI DI BUONA PASQUA ALLA ORTONA CHE VERRA'

Auguri di Buona Pasqua

alla Ortona che verrà

Cosa possiamo augurarci oggi per Ortona? Prima di ogni cosa: che i contagi si fermino, che non ci siano i mille timori di oggi, di uscire dalla crisi economica nel minor tempo possibile.

Possiamo ora auguraci di tornare alla normalità. Al vivere, al lavorare, al passeggiare sereni di fronte al bel sole e al mare. Tornare a salutarci normalmente, a incontrarsi per un caffè, una pizza, per un gesto di affetto e d’amore. Tornare in Chiesa, onorare chi ci ha lasciato, avere un momento di raccoglimento e una preghiera non solitaria.

Io per il bene della nostra Ortona aggiungo di avere un ospedale efficiente e non come oggi fonte di preoccupazioni e allarme, avere una agricoltura rigogliosa e che sia fonte di benessere di salute e di economia, avere un porto che sia un luogo di scambi intensi e proficui per la Città. Avere un turismo e un commercio che mostri le qualità, le bellezze e l’accoglienza della nostra comunità.

Sono cose che possiamo avere e dare. Ma prima di ogni cosa dobbiamo auguraci come cittadini di migliorare, di essere più consapevoli delle scelte che facciamo. Di essere più attenti e solidali.

Possiamo fare molto di più e meglio. Questo è il mio augurio.

Buona Pasqua Ortona, a chi la vive e vorrebbe realizzare qualcosa di più per sé stesso e per gli altri.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS