Sabato 11 aprile l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Petaccia, accompagnato dal consigliere Antonello Di Deo e dai volontari del Cnab Soccorso e della Croce Rossa, a nome di tutti gli ortonesi, ha lasciato un simbolo in tutti i cimiteri comunali per ricordare e onorare la memoria di tutti i defunti.

Ottimo pensiero per ora.

Quando l’emergenza coronavirus sarà passata e quando si potrà di nuovo entrare nei cimiteri si potrà piantare l’olivo in un angolo di ogni cimitero per ricordare e onorare la memoria anche di tutti i defunti che in questo periodo sono stati tumulati con tutti gli stringenti limiti, giustamente imposti, dalle norme di prevenzione attualmente in vigore.

Un plauso a chi si è fatto promotore di questa iniziativa , con la speranza che in futuro possa essere dedicata, in ogni cimitero, anche una cerimonia per piantare l’olivo e cercare di dare così un minimo di partecipazione collettiva alla ritualità dei funerali e delle sepolture per le quali non è stato non possibile nelle attuali sbrigative tumulazioni.