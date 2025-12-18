Cosimo Giannini, un giovane professore nel team della Diabetologia Pediatrica di Chieti

Un bagaglio di esperienze maturato tra i reparti del Royal Hospital for Sick Children di Edimburgo e i laboratori di Yale, negli Stati Uniti, ora al servizio della Diabetologia Pediatrica di Chieti.

A metterlo a disposizione è Cosimo Giannini, entrato a far parte di un team diventato negli anni punto di riferimento per tantissimi bambini e ragazzi.

Per la Direzione aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti il bagaglio professionale del professor Giannini rappresenta un grande valore aggiunto, che permetterà un ulteriore potenziamento dell'offerta assistenziale all'interno del Dipartimento materno infantile e della Clinica pediatrica, diretti da Francesco Chiarelli, Ordinario dell’Università d'Annunzio.

Forte impronta internazionale del curriculum di Giannini, che porta a Chieti competenze consolidate in diversi anni di formazione all'estero in centri di eccellenza mondiale per l'endocrinologia e la diabetologia pediatrica, come il New Haven Hospital della Yale University. Un background clinico e di ricerca che ora sarà applicato alla gestione quotidiana dei pazienti abruzzesi.

“L'obiettivo del nuovo ingresso è rafforzare i servizi per la cura del diabete mellito e delle patologie endocrinologiche - sottolinea il direttore generale della Asl Mauro Palmieri - , puntando su un approccio che guarda alla "gestione globale" del paziente. Al centro del progetto resta l'attenzione costante ai bisogni delle famiglie, chiamate a gestire patologie complesse nella vita di tutti i giorni, per le quali è importante poter contare sul Servizio di Diabetologia pediatrica di Chieti, che resta un punto di riferimento importante per la piena presa in carico di tutti gli utenti già seguiti dal centro”.