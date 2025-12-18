A Guardiagrele "Dimmelo meglio" con Paola De Simone

“Dimmelo meglio: a comunicare s'impara”, il nuovo saggio della giornalista Paola De Simone, sarà presentato giovedì 18 dicembre alle ore 18.00 nel Palazzo dell'Artigianato di Guardiagrele.

L'autrice, affiancata da Sandra Marini, docente di dizione con esperienza trentennale che ha curato la prefazione, dialogherà con il giornalista Rossano Orlando. Saranno presenti il Sindaco Donatello Di Prinzio, Flora Bianco Vice Sindaco e Assessore alla Cultura.

La giornalista, autrice e speaker radiofonica offre al pubblico una guida essenziale e pratica per affinare le proprie capacità comunicative.

Il volume, un'autoproduzione per dialogica, condensa l'esperienza ultradecennale della De Simone, maturata tra radio, televisione e palchi, in un'opera che riflette l'importanza della comunicazione dal vivo.

L'autrice, che è anche volto noto del programma televisivo “Consigli per gli acquisti Show”, in onda in prima serata il martedì su Rete8, sottolinea come "Comunicare è una competenza". Questo concetto è fondamentale per il saggio: comunicare bene non è un talento innato, ma una capacità che chiunque può acquisire e migliorare con consapevolezza e dedizione.

“Dimmelo meglio” fornisce ai lettori gli strumenti per superare le barriere linguistiche, emotive e digitali. Attraverso un approccio chiaro e diretto, l'opera invita a riflettere sull'importanza della chiarezza, dell'ascolto attivo e dell'empatia quali pilastri di ogni interazione significativa e di successo.

Il saggio rappresenta il naturale proseguimento del percorso formativo "Se Comunicando", ideato dall'autrice e dalla prefattrice Sandra Marini. L'intento è mosso dalla profonda convinzione di poter aiutare il pubblico a trasformare i propri fallimenti relazionali in nuove consapevolezze, migliorando così ogni sfera della vita.

Paola De Simone è una nota giornalista, voce radiofonica (tra cui Radio InBlu dal 2004 e Radio Rai 2) e formatrice. Vanta una laurea con lode in Storia e Filosofia e un diploma con lode in Giornalismo, con oltre vent'anni di esperienza in diversi ambiti della comunicazione. Con “Dimmelo meglio”, la De Simone mette a disposizione la sua profonda conoscenza delle dinamiche del linguaggio con l'obiettivo di rendere i lettori più consapevoli e presenti nelle loro relazioni.

Il libro è disponibile per l'acquisto sulla piattaforma Amazon.