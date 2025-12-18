Ortona celebra i 50 e i 60 anni di matrimonio dei suoi cittadini

"La cittÃ di Ortona ha celebrato i 50 e 60 anni di matrimonio di alcuni cittadini, un traguardo importante che racconta storie di vita, dedizione e valori condivisi". Lo afferma l'assessore alle Politiche sociali, Anna Rita Guarracino, dopo l'evento che si Ã¨ svolto nei giorni scorsi.

La cerimonia, a cui ha preso parte anche il sindaco, Angelo Di Nardo, si Ã¨ tenuta prima nella Basilica di San Tommaso Apostolo, per il momento religioso, e successivamente all'Agriturismo Antico Feudo, dove le coppie hanno condiviso un momento di convivialitÃ insieme allâ€™amministrazione comunale. Molto alta lâ€™adesione: hanno aderito 80 coppie, a cui Ã¨ stata donata una pergamena (agli assenti verrÃ inviata a casa).

"Unâ€™occasione speciale per rendere omaggio a chi rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunitÃ - afferma l'assessore Guarracino - Celebrare 50 e 60 anni di matrimonio significa riconoscere il valore di legami costruiti nel tempo. Sono storie che parlano di famiglia, di sacrificio e di amore e che custodiscono insegnamenti preziosi anche per le nuove generazioni. Come amministrazione abbiamo voluto dedicare un momento di attenzione e gratitudine a queste coppie, che con il loro esempio contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale della nostra cittÃ . Iniziative come questa hanno un valore profondo perchÃ© mettono al centro le persone, le relazioni e il senso di comunitÃ - conclude - elementi fondamentali per una Ortona piÃ¹ solidale e attenta ai valori che uniscono".