'Natale in festa', nuovo video per Banda Piazzolla

Torna anche quest'anno Banda Piazzolla con il tradizionale videoclip natalizio.

La canzone si intitola "Natale in festa" ed è stata scritta da Pino Piazzolla con l'intento di portare un po' di allegria e serenità in questi giorni non facili che il mondo sta vivendo.

Il video è impreziosito da una location molto suggestiva, il borgo abruzzese di Monteodorisio con la sua bella ed accogliente piazza Umperto I.

Il pezzo è interpretato con la consueta simpatia e dolcezza da Romina Vallese, cantante storica del gruppo vastese, accompagnata dagli altri componenti della band: Dino Rossi, Maurizio Nuccio, Claudio Petta e Pino Piazzolla.