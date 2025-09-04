Monete, fibule e ditali dal I secolo a.C. al Medioevo recuperati dalla Polizia di Chieti

I poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Chieti, hanno sequestrato ad un uomo residente in provincia diverso materiale dâ€™interesse storico che, da quanto accertato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara Ã¨ risultato essere di natura archeologica e numismatica, di epoche comprese tra il I secolo a.C., lâ€™etÃ romana, tardo ellenistica e medievale.

Lâ€™art. 91 del D.lgs. 42/2004 riconosce allo Stato la proprietÃ degli oggetti di interesse archeologico-storico rinvenuti nel sottosuolo ed in mare e la loro detenzione Ã¨ consentita solo in presenza di titoli che ne attestino il regolare acquisto o il lascito ereditario. AltresÃ¬, il possesso della strumentazione idonea al ritrovamento dei reperti, sequestrata a carico del medesimo, ha concretizzato lâ€™ulteriore ipotesi di reato a suo carico, per la violazione dellâ€™art. 175 dello stesso decreto legislativo e, quindi, per aver effettuato ricerche archeologiche senza concessione e non avendole denunciate nel termine previsto, oltre ai reati di furto e occultamento di beni culturali di cui dovrÃ rispondere.