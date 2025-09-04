Luce sulla diversitÃ  con "Scialacca", Ã¨ in uscita il nuovo libro di Kristine Maria Rapino

La casa editrice Sperling & Kupfer annuncia lâ€™uscita di Scialacca, il nuovo e atteso romanzo di Kristine Maria Rapino, disponibile in libreria dal 9 settembre 2025. Una storia delicata di redenzione, silenzi e legami familiari, che viene arricchita da unâ€™iniziativa di profonda inclusione.

Il romanzo segue il ritorno di Francesco nella casa di famiglia dopo quattro anni di assenza, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. Insieme a lui câ€™Ã¨ Aria, una ragazza enigmatica con albinismo. Tra rancori, parole taciute e un amore che non si Ã¨ mai spento, Francesco deve affrontare i muri eretti dal fratello Gillo. Il titolo, "Scialacca", rimanda al mondo dei fuochi dâ€™artificio, che Gillo produce nella sua piccola azienda pirotecnica sulla costa abruzzese: un luogo dove il mare incontra la terra, e dove gli oggetti perduti e i legami in sospeso restano impigliati nellâ€™acqua, trattenendo ciÃ² che il cuore non riesce ancora a lasciar andare.

Per dare una voce autentica a uno dei personaggi principali, Aria, lâ€™autrice Kristine Maria Rapino ha incontrato Albinit, lâ€™associazione italiana che promuove lâ€™inclusione delle persone con albinismo: ascoltando le loro esperienze e i loro punti di vista si Ã¨ concretizzata una collaborazione che ha visto la realizzazione di segnalibri unici che accompagneranno alcune copie del libro: l'obiettivo Ã¨ quello di diffondere conoscenza e consapevolezza sullâ€™albinismo, promuovendo un messaggio di inclusione.

"Ho scritto questa storia come un debito, dopo il volontariato accanto ai senza fissa dimora - confessa l'autrice. - Volevo restituire dignitÃ , ascolto, possibilitÃ . Immaginare, almeno con la penna, un destino diverso. PerchÃ© la narrativa Ã¨ questo: un luogo dâ€™incontro, uno sguardo che cerca riscatto. Per gli ultimi. Per gli invisibili. Per tutti. Tra le cose che ho scritto, Scialacca Ã¨ quella cui tengo di piÃ¹".

In anteprima il tour di Scialacca inizierÃ da Cortina d'Ampezzo il 6 settembre; martedÃ¬ 9, giorno dell'uscita, ci sarÃ una presentazione a Bolzano per poi rientrare in Abruzzo dove la prima presentazione ufficiale sarÃ a Chieti il 19 settembre.

Kristine Maria Rapino Ã¨ nata nel 1982 e vive a Chieti. Ãˆ editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta. Ha lavorato per il teatro e a CinecittÃ ed Ã¨ stata finalista a diversi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Fichi di marzo, finalista al Premio Artese.